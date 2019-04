publié le 07/04/2019 à 08:29

Elle a décidé de quitter le Japon. Carole Ghosn, l'épouse de Carlos Ghosn, a décidé de rentrer en France après la nouvelle arrestation de son mari à Tokyo, jeudi 4 avril. Dans une longue interview donnée au Journal du dimanche, cette dernière assure s'être "sentie en danger".



"J’ai attendu de savoir si Carlos allait rester en prison ou s’il pouvait sortir vite. Quand j’ai compris et que les avocats m’ont dit que je ne pourrais plus communiquer avec lui pendant des jours, j’ai pris ma décision", détaille-t-elle.

Après avoir dormi sur le "sofa" des voisins dans la nuit du jeudi au vendredi, cette dernière a décidé de regagner la France. Un voyage qu'elle a cru ne jamais pouvoir faire. "La police japonaise m’avait pris mon passeport libanais mais il me restait mon passeport américain, explique-t-elle. Vendredi soir, l’ambassadeur de France m’a accompagnée à l’aéroport, il ne m’a pas lâchée jusque dans l’avion".

Et de poursuivre : "J’ai cru revivre la scène du film Argo, jusqu’à la dernière seconde je ne savais pas si on me laisserait décoller. C’était irréel".



Un départ précipité alors que la police japonaise envisageait vraisemblablement de l'interroger. Selon la chaîne de télévision publique NHK, le parquet de Tokyo a demandé aux juges d'auditionner Carole Ghosn après la nouvelle arrestation du magnat de l'automobile.



Les procureurs soupçonnent en effet Carlos Ghosn d'avoir fait transiter une partie des sommes qu'il aurait détournées via une société dont sa femme Carole est l'une des dirigeantes, cela afin d'acheter un yacht et un bateau.