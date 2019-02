et Ryad Ouslimani

publié le 04/02/2019 à 05:46

Emmanuel Macron porte le grand débat en banlieue, là où il peine aujourd'hui à exister. Le chef de l'État rencontrera plus de 300 élus et représentants associatifs à Evry-Courcouronnes ce lundi 4 février. Jusqu'ici peu de consultation ont été organisées dans les quartiers populaires. Des quartiers où le mouvement des "gilets jaunes" a peu mobilisé.



Les jeunes du quartier, que RTL a été rencontrer, se retrouve pour passer le temps devant le bar-tabac La Calanque, dans le centre commercial. C'est presque la seule activité pour cette bande de copains. "Il n'y a rien pour nous. Il n'y a plus de maison de quartier, c'est devenu un kiné", explique l'un d'eux. Leur débat du moment porte sur le prochain match de Ligue des champions du PSG.

L'autre débat, celui porté par Emmanuel macron, ne suscite que peu d’intérêt. "Macron il vient ici, mais après qu'est-ce qu'il va faire pour la suite ?", interroge un jeune, résigné.

