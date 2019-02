publié le 03/02/2019 à 22:27

L'avion a été localisé. Le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) a annoncé que l'appareil qui transportait Emiliano Sala et son pilote a été retrouvé ce dimanche 3 février. "Je peux confirmer qu'il a été retrouvé", a indiqué une porte-parole.



"L'épave de l'avion transportant Emiliano Sala et piloté par David Ibbotson a été localisée tôt ce matin (...) Les familles d'Emiliano Sala et David Ibbotson ont été informées par la police", a expliqué David Mearns, un océanographe spécialiste dans la recherche d'épaves, sur son compte Twitter.

Les recherches pour localiser l'avion avaient repris ce dimanche matin. Ces dernières avaient été financées à titre privé grâce aux dons obtenus par le biais d'une cagnotte en ligne qui a réuni plus de 370.000 euros à ce jour. Les chercheurs, parmi lesquels David Mearns ont néanmoins mené les opérations en collaboration avec les autorités officielles.



Mercredi, l'AAIB avait annoncé que des débris de deux sièges provenant "probablement" de l'avion disparu avaient été retrouvés sur une plage de la commune française de Surtainville, dans le département de la Manche.



Le monomoteur avait disparu des radars le 21 janvier dernier, au-dessus de la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey. Ce soir-là, Emiliano Sala, qui venait de parapher un nouveau contrat en Premier League, devait rejoindre Cardiff après avoir dit au revoir à tous ses coéquipiers nantais.



