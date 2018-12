Mbappé, Neymar et les Parisiens célèbrent leur 2e but, le 28 novembre 2018 au Parc des Princes

publié le 17/12/2018 à 16:01

Qualifiés pour les 8es de finale de la plus prestigieuse compétition de clubs, le PSG et Lyon ont été fixés sur le nom de leur adversaire aux alentours de 12h15, lundi 17 décembre. Peu avant 16h, l'UEFA a dévoilé le calendrier des rencontres.



Ce sont les Parisiens qui seront les premiers en scène, le mardi 12 février (21h), sur la pelouse de Manchester United. Le match retour aura lieu au Parc des Princes 22 jours plus tard, le mercredi 6 mars.

L'Olympique Lyonnais sera programmé une semaine plus tard face au FC Barcelone : match aller à domicile le mardi 19 février, retour au Camp Nou le mercredi 13 mars. Au total, ces 8es de finale seront étalées comme les saisons précédentes sur huit soirées, avec deux matches en parallèle à chaque fois.

Le tirage au sort des quarts est prévu le vendredi 15 mars pour des matches aller les mardi 9 et mercredi 10 avril, retour les mardi 16 et mercredi 17 avril. La finale doit avoir lieu le samedi 1er juin au stade Metropolitano de Madrid, la nouvelle enceinte de l'Atlético.

8es de finale : le programme

Matches aller (tous les matches à 21h) :



Mardi 12 février :

Manchester United - PSG

AS Rome - FC Porto



Mercredi 13 février :

Tottenham - Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam - Real Madrid



Mardi 19 février :

Lyon - FC Barcelone

Liverpool - Bayern Munich



Mercredi 20 février :

Schalke - Manchester City

Atlético Madrid - Juventus Turin



Matches retour :



Mardi 5 mars :

Borussia Dortmund - Tottenham

Real Madrid - Ajax Amsterdam



Mercredi 6 mars :

PSG - Manchester United

FC Porto - AS Rome



Mardi 12 mars :

Manchester City - Schalke

Juventus Turin - Atlético Madrid



Mercredi 13 mars :

FC Barcelone - Lyon

Bayern Munich - Liverpool