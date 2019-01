publié le 25/01/2019 à 10:10

C'est de façon plutôt originale que Nicolas Rubin, le maire Les Républicains de la commune de Châtel (Haute-Savoie), a tenu à apostropher le président de la République. Présent lors d'un déjeuner-débat organisé entre des élus de la région et le chef de l'État à Valence (Drôme), jeudi 24 janvier, il n'a pas hésité à chanter quelques mots d'une chanson de Pierre Bachelet à la fin de son intervention.



L'édile a ainsi surpris l'assistance en chantant d'une belle voix pleine deux strophes de la chanson "Marionnettiste". "Mais dis-moi tout Marionnettiste. J'ai des ficelles à mon destin. Tu me fais faire un tour de piste. Mais où je vais je n'en sais rien", a-t-il entonné devant un Emmanuel Macron tout sourire et une assistance médusée qui l'a abondamment applaudi après cette performance saluée par un "bravo" présidentiel.

@nicolasrubin maire de Chatel Haute Savoie termine son intervention par la chanson « Marionnetiste » de Pierre Bachelet. Franchise, coups de cœurs, coups de gueules, mais toujours le respect du débat. #GrandDebatNational @EmmanuelMacron @CdLavergne @CLAPOTMireille @AliceThourot pic.twitter.com/es44C0e70w — Didier GUILLAUME (@dguillaume26) 24 janvier 2019

Le président est comme un marionnettiste qui tient les ficelles du destin des maires Nicolas Rubin Partager la citation





Le président "est comme un marionnettiste qui tient les ficelles du destin des maires. Il nous impose tout, sans concertation, par exemple la suppression de la taxe d'habitation. Qu'aurons nous après ? Ce n'est pas clair du tout", a ensuite expliqué l'élu à une journaliste de l'AFP.



Arrivé à Valence à la mi-journée, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dirigeant des Républicains (LR) Laurent Wauquiez, avant d'entendre les doléances des présidents des associations des maires des 12 départements, de parlementaires de la Drôme et de la présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre Mouton (LR).



Il s'est ensuite invité à une rencontre de citoyens à Bourg-de-Péage, également dans la Drôme. Lors de ce débat organisé par son ministre de l'Agriculture Didier Guillaume et la maire de la ville, Nathalie Nieson, Emmanuel Macron a longuement défendu sa politique n'éludant aucun sujet : l'ISF, l'école, le glyphosate, l'emploi et même des sujets techniques ou plus insolites comme la cyber-sécurité ou les courses hippiques.

> Emmanuel Macron se prête au jeu des questions-réponses Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Sébastien Rieussec, Fabienne Bruere / AFPTV / AFP | Date : 25/01/2019