Deux semaines après le coup d'envoi du "grand débat national" par Emmanuel Macron, un collectif de "gilets jaunes" a créé son propre site et son propre débat. Une immense plateforme lancée le 30 janvier et baptisée "Le Vrai Débat".



L'objectif pour les "gilets jaunes" est de "rassembler et de fédérer l'ensemble de la population" en collectant toutes les revendications. "Il ne nous ont pas invités, faisons-le ensemble!", est-il écrit le site.

Et si le but est strictement le même : inviter les Français à débattre en ligne de questions sociétales, la manière diverge à bien des égards. Et pourtant, petit détail amusant, le logiciel utilisé est le même que celui du gouvernement pour son grand débat, mis à disposition gracieusement par la start-up Cap Collectif.

"Nous avons le même outil. C'est comme quand la bombe atomique était aux mains des Américains et des Russes", ironise Lydie Coulon, une des administratrices du site. Et d'ajouter : "La différence, c'est ce qu'il y a dedans. Nous faisons le vrai débat parce que ce que fait le gouvernement n'est pas un débat, c'est un questionnaire".

.@Le_VraiDebat c'est :

¿¿ La même plateforme que celle du @gouvernementFR

¿¿ Un processus inspiré du rapport de la @CNDPDebatPublic

¿¿ Une plateforme ouverte, tous les sujets peuvent être abordés

¿¿ Un kit ateliers relais pour organiser des débats sur le terrain — Le Vrai Débat ¿ (@Le_VraiDebat) 30 janvier 2019

9 thèmes contre 4 pour le grand débat

Une première phase de recueil des revendications est ouverte jusqu'au 3 mars. Chacun peut voter pour une proposition déjà exprimée, la commenter ou proposer une variante, ou en poster une nouvelle.



Alors que la plateforme du "grand débat" n'aligne que quatre thèmes (transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics), celle du "vrai débat" en propose neuf, rappelant les intitulés de ministères. Les "gilets jaunes" proposent également un thème d'expression libre permettant à chacun de traiter le sujet qu'il souhaite, qui n'est pas présent dans le grand débat.



L'après débat

Après, une synthèse menée par des personnalités "indépendantes" comme "des chercheurs et des universitaires" (jusqu'au 17 mars)et des "conférences citoyennes" seront organisées pour accoucher de "propositions opérationnelles" (18-24 mars) qui seront ensuite disponibles à compter du 25 mars.



La question reste de savoir si la participation sera équivalente à la participation du grand débat national qui somme actuellement environ 500.000 contributions selon Emmanuelle Wargon, coordinatrice avec Sébastien Lecornu du grand débat.



Mercredi, trois heures après l'ouverture, le site des "gilets jaunes" avait enregistré 2.800 connexions, selon Lydie Coulon, mais "l'objectif, c'est plusieurs millions".