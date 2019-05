Tour Eiffel : l'homme qui était suspendu depuis des heures a été "maîtrisé"

et AFP

publié le 20/05/2019 à 22:04

Une histoire qui finit bien. L'homme suspendu au dernier étage de la tour Eiffel ce lundi 20 mai a été "maîtrisé". L'individu est resté agrippé sur l'édifice plusieurs heures pour des motivations inconnues, après l'escalade de l'un des piliers qui a entraîné l'évacuation du monument parmi les plus visités au monde.



L'homme, que l'on pouvait apercevoir tout de noir vêtu, s'est tenu debout en appui sur les barreaux de la tour, juste en-dessous du troisième et dernier étage du monument.

