publié le 20/05/2019 à 14:08

Coup de tonnerre dans la téléphonie. La guerre commerciale entre Washington et Pékin fait sa première victime. Le géant américain Google a commencé à suspendre ses relations avec le constructeur chinois Huawei, a-t-on appris lundi 20 mai de plusieurs sources.



La mesure s'inscrit dans le cadre d'un décret publié le 16 mai par Donald Trump pour interdire aux groupes américains de faire du commerce avec des sociétés étrangères jugées dangereuses pour la sécurité nationale si elles n'ont pas obtenu un feu vert du ministère américain du Commerce. Le texte interdit notamment tout transfert de technologies. Accusé par le président américain d'être à la solde du gouvernement chinois, Huawei figure en première ligne des entreprises ciblées.

Sommé de se conformer à la loi nationale en attendant d'examiner les implications de la décision pour la suite, Google, entreprise américaine, a commencé à suspendre les licences Android du géant chinois. La firme de Mountain View doit stopper les activités supposant tout transfert de technologies non publiques. Huawei n'est donc plus autorisé à n'utiliser que la version "open source" d'Android (AOSP), le système d'exploitation pour smartphone de Google qui équipe la majorité des appareils au monde.

Mais le géant chinois perd son accès aux services de Google, aux mises à jour d'Android et au magasin d'application Google Play. Sauf revirement, Huawei devra bâtir son propre écosystème sur la base d'Andrdoi AOSP qui propose nettement moins d'options que celle sur laquelle est basé le logiciel de ses smartphones actuels.



Cette décision ne va pas changer grand chose pour les consommateurs américains car les smartphones Huawei ne sont pas vendus aux Etats-Unis. Elle n'aura pas de conséquence outre-mesure en Chaine où la plupart des services du géant américain sont déjà bannis. En revanche, elle aura des répercussions très importantes en Europe, et notamment en France, où Huawei et sa filiale Honor figurent parmi les cinq plus gros vendeurs de smartphones et dont les appareils sont régulièrement salués par la critique pour leurs innovations ou leur rapport prix-performance.

Adieu YouTube, Gmail, Maps et le Play Store

Les prochains smartphones de Huawei et Honor ne pourront pas proposer les services de Google. Adieu YouTube, Gmail, Google Search, Google Chrome, Google Maps et consorts. Surtout, ils n'auront plus accès au Google Play Store, le magasin d'application le plus important au monde avec l'Apple Store, porte d'entrée vers des millions d'applications comme Facebook, Instagram, WhatsApp, Fortnite, Uber, etc. En attendant que Huawei propose son propre magasin d'applications, ils devront passer par d'autres boutiques qui ne disposent pas des mêmes garanties en matière de sécurité notamment.



Les propriétaires de smartphones déjà existants de Huawei et Honor peuvent pour l'instant continuer à utiliser Google Play et le service de vérification des applications Play Protect. Mais ils perdront ces accès lors de leur prochaine mise à jour vers une nouvelle version d'Android. Ils ne pourront alors plus mettre à jour leurs applications sur le Play Store. On ignore quand ces changements seront effectifs mais il est probable que les smartphones Huawei et Honor ne soient pas éligibles à la mise à jour vers Android Q dans les prochains mois.



Cette mesure est un gros coup dur pour Huawei. La nouvelle politique du géant américain va rendre ses smartphones nettement moins attractifs pour les consommateurs européens. Mais elle pourrait aussi contribuer à mettre en avant de nouveaux acteurs et favoriser l'émergence d'alternatives aux services mobiles de Google. Dans un communiqué publié lundi matin, Huawei a sobrement indiqué qu'il continuera "à construire un écosystème logiciel sûr et pérenne pour que nos utilisateurs du monde entier profitent de la meilleure expérience". Lors de la publication du décret la semaine dernière, la firme chinoise avait toutefois dénoncé "des restrictions déraisonnables qui empiéteront sur ses droits". Au premier trimestre 2019, Huawei a vendu 59,1 millions de smartphones à travers le monde, soit 19 % de part de marché.