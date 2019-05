et Eléanor Douet

publié le 20/05/2019 à 11:26

Après six ans de bataille judiciaire, le processus d'arrêt des soins de Vincent Lambert a débuté ce lundi 20 mai au CHU de Reims, sur décision du médecin Vincent Sanchez, chef du service des soins palliatifs. L'avocat des parents de Vincent Lambert a saisi la justice pour stopper ce processus. La décision est attendue dans la journée.



Ce matin, l'hydratation et la nutrition artificielle, qui étaient fournies à Vincent Lambert par sonde, ont été stoppées. Cette procédure est encadrée par la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté mais autorise l'arrêt des traitements en cas "d'obstination déraisonnable". Toutefois, l'équipe médicale va continuer à lui prodiguer des soins, en lui humectant ses lèvres par exemple pour éviter toute sécheresse. Dans ce cas, il n'est pas question de débrancher une machine puisque Vincent Lambert n'est pas sous assistance respiratoire.

Pour être certains que Vincent Lambert ne souffre pas et n'angoisse pas, les médecins vont procéder à une sédation profonde, comme une anesthésie. La mort, dans ce type de processus, survient en quelques jours, deux en moyenne, mais cela peut aller au-delà, sans qu'on en connaisse exactement le mécanisme. Pour la sédation, on utilise le midazolam en voie intraveineuse. Ce médicament de la famille des benzodiazépines est puissant et son action rapide.

La mort de Vincent Lambert sera donc due à la défaillance de ses organes, qui cesseront de fonctionner après l'arrêt des traitements. Les reins, dont le rôle est primordial, cessent par exemple de fonctionner, faute d'hydratation. En raison de l'insuffisance rénale, le potassium s'accumulera dans le sang et finira par provoquer l'arrêt du cœur. Tout au long de ce processus, Vincent Lambert sera sous surveillance, accompagné jusqu'à la dernière minute par l'équipe médicale.