publié le 20/05/2019 à 20:54

Sa phrase choc a secoué la planète football. Après avoir été sacré meilleur joueur de la Ligue 1 le dimanche 19 mai, Kylian Mbappé avait déclaré : "J'arrive à un premier ou un second tournant de ma carrière. Parce que j'ai découvert énormément de choses ici et c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce sera avec grand plaisir, ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet".



Une phrase ambiguë à laquelle le club de la capitale a coupé court. Sur son compte Twitter, le Paris Saint-Germain a assuré lundi que sa star enfilerait de nouveau la tunique rouge et bleu lors du prochain exercice : "Des liens très forts unissent le PSG et Kylian Mbappé depuis deux ans et l'histoire commune se poursuivra la saison prochaine. Avec une ambition partagée de marquer l'histoire du football européen, l'année des 50 ans du PSG (...)".

C'est "un moment très attendu pour écrire également tous ensemble une grande page de l'histoire de notre club dans laquelle chaque acteur majeur devra prendre toute sa part, en oeuvrant toujours pour le collectif", poursuit le PSG.

Une prolongation de contrat à venir ?

La formation du technicien allemand Thomas Tuchel a donc pris ses responsabilités à la suite de cette mystérieuse phrase du champion du monde français, qui a eu un retentissement bien au-delà des frontières françaises, notamment en Espagne où le Real Madrid est prêt à dépenser 280 millions d'euros pour l'attirer cet été, selon les médias espagnols.



Cette sortie médiatique devrait en revanche faire accélérer les discussions avec ses dirigeants pour prolonger son contrat et notamment régler les questions du leadership vis-à-vis de Neymar, la star du club, et de son positionnement sur le terrain, dans l'axe occupé par Edinson Cavani ou sur un côté.