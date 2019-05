et Leia Hoarau

publié le 30/05/2019 à 22:41

Remettre de l'ambiance de la convivialité au sein des forces de l'ordre, chasser les idées noires... Après la surprenante vague de suicide qui a touché la profession - pas moins de 31 policiers ont mis fin à leurs jours depuis le début de l'année - et l'instauration d'une cellule "alerte prévention suicide" par Christophe Castaner, c'est au tour d'Éric Morvan, le directeur de la police nationale, de vouloir promouvoir la "convivialité" au sein des forces de l'ordre.



Dans une note de service, il demande ainsi une "forte mobilisation contre le suicide" ainsi que l'organisation d'activités périphériques. Au programme : "des temps collectifs de loisirs autour d'un barbecue, d'une sortie sportive ou d'un pique-nique", mêlant les policiers et leurs familles.

Mais les recettes d'Éric Morvan ne s'arrêtent pas là. Il veut aussi que les promotions, les départs à la retraite ou les succès deviennent l'occasion de célébrations. Enfin, il fait aussi référence à "Radio police", un intranet réservé aux fonctionnaires sur lequel ils peuvent échanger.

Mais pour certains, ces mesures sont "insuffisantes" pour lutter contre le mal-être dans cette profession. "Ce n'est pas une mauvaise chose. Ces journées de convivialité auraient au moins le mérite de redonner un visage humain et de remettre peut-être un peu plus de communication et de convivialité dans les services. Mais ce n'est qu'une note de rappel de quelque chose qui avait déjà été mis en place l'année dernière", déplore Frédéric Galea, du syndicat Alliance Police.

À écouter également dans ce journal

Bas-Rhin - 3 morts et 1 fillette toujours portée disparue après qu'une embarcation gonflable s'est retournée aujourd'hui sur le Rhin. Plusieurs hélicoptères, des plongeurs, pompiers allemands et français sont mobilisés pour tenter de retrouver l'enfant.



Lyon - Après 3 jours d'interrogatoire, l'auteur présumé de l'attentat de Lyon reconnaît avoir fait allégeance à l'État islamique. L'explosion du colis piégé, vendredi 24 mai; avait fait 13 blessés légers.



Électricité - Le prix de l'électricité va augmenter, ce samedi 1er juin, et de façon significative. Cette hausse sera de 5,9% en moyenne pour 25 millions de foyers. Par ailleurs, le tarif préférentiel des employés d'EDF dans le viseur du gouvernement.