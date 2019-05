Colis piégé à Lyon : le suspect déclare avoir prêté allégeance à Daesh

publié le 30/05/2019 à 16:20

Le suspect continue ses aveux dans l'enquête sur le colis piégé à Lyon qui a fait 13 blessés légers vendredi 24 mai. Selon une source judiciaire, l'Algérien de 24 ans a indiqué avoir agi au nom de Daesh, auquel il aurait prêté allégeance.





Jusqu'à mardi soir, le suspect s'était montré peu coopératif avec les enquêteurs avant de finalement passer aux aveux dans les locaux de la Sous-direction antiterroriste (Sdat) en banlieue parisienne. Les enquêteurs avaient entre leurs mains de nombreux éléments accablants, comme la trace ADN relevée sur l'engin explosif retrouvé sur les lieux.

Mais les enquêteurs restaient très prudents sur le mobile du suspect, même si l'exploitation du matériel informatique saisi au cours des perquisitions a "mis en évidence des recherches sur internet relatives au jihad et à la fabrication d'engins explosifs".

Sa garde à vue se poursuit toujours jeudi 30 mai, comme celle de son frère. En revanche, selon le parquet de Paris, ses parents ont été relâchés en début d'après-midi "en l'absence d'éléments les incriminant à ce stade".



Vendredi 24 mai, un homme à vélo avec casquette et lunettes de soleil avait déposé devant une boulangerie d'une rue piétonne un sac en papier contenant des vis, des billes de métal, des piles, ainsi qu'un circuit imprimé et un dispositif de déclenchement à distance. L'explosion de ce colis piégé avait suscité une forte émotion à Lyon, épargnée jusqu'à présent par les attaques jihadistes. L’explosion avait fait treize blessés légers.



Les enquêteurs avaient pu remonter sa trace grâce à la vidéosurveillance et l'exploitation de ses données téléphoniques et de ses achats effectués sur internet.