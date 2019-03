publié le 21/03/2019 à 22:24

"Tisane détox", "beurre anti-choléstérole"... Foodwatch lance une campagne contre une vingtaine de produits aux vertus soit-disant miraculeuses et met en garde contre le flou qui existe sur ces emballages de produits. Car en réalité, il n'y a aucun contrôle, seulement du marketing.



"Le problème c'est qu'aujourd'hui, les industriels sont dans la légalité de nous induire en erreur puisqu’ils peuvent utiliser des allégations qui ne sont pas attestées", déplore Mégane Ghorbani, responsable de campagne chez Foodwatch France.

L'ONG déplore "l'inertie de la Commission européenne" et presse les responsables politiques de s'emparer du dossier. Une pétition a par ailleurs été mise en ligne.

Plus grave encore, souligne l'ONG, certains sites de vente en ligne attribuent à leur produits des vertus "anticancer", comme le site "Biologiquement.com", contre lequel l'ONG a annoncé avoir porté plainte, le fabricant étant cette fois dans l'illégalité, estime-t-elle.

Détox, anticancer, énergie, minceur, bonne nuit, anticholestérol... durant plusieurs mois, nous avons passé au crible des dizaines de produits et le verdict est sans appel : toutes les promesses santé ne sont pas bonnes à avaler ! > https://t.co/T6D4q97wZc#LT #PromessesNonTenues pic.twitter.com/nbATvKazXZ — foodwatch France (@foodwatch_fr) 21 mars 2019

