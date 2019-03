publié le 21/03/2019 à 19:53

En France, un million d’élèves a recours à des professeurs particuliers. Avec 40 millions d'heures de cours par an, les Français sont les premiers consommateurs de soutien scolaire en Europe devant l'Allemagne. Un marché estimé à 2,5 milliards d'euros.



À côté des géants du secteurs comme Acadomia, Cours-Legendre ou Complétude, des sites internets comme MyMentor, Superprof ou encore Kartable accélèrent la mise en relation entre les parents et les formateurs. Mais il est souvent difficile de s'y retrouver.

C'est le cas de la famille de Célia. Au premier trimestre, elle avait 7,7 de moyenne en Maths, alors sa mère a décidé de réagir : "On a pris conscience que Célia avait des difficultés en Français et en Maths.Nous avons voulu réagir tout de suite. Le cours à domicile était la solution la plus logique et la plus efficace".

Un budget onéreux

Des cours qui pèsent lourd dans le budget familial. "Une année Acadomia avec une heure de maths et une heure de français par semaine représente un coût de 2.300 euros, c'est un énorme budget. On ne peut pas l'assumer nous-mêmes. Au lieu de leur offrir d'autres cadeaux, les grands-parents nous aident."



Les parents inquiets de la réussite de leur enfant peuvent aussi faire appel à des plateformes de mise en relation sur internet. Moyennant 49 euros, ils trouvent des enseignants auto-entrepreneurs qui facturent entre 45 et 55 euros de l'heure selon le niveau de l’enfant. Les familles, elles, obtiennent un crédit d’impôt de 50%.

Marché au noir et études de luxe

Mais pour beaucoup de Français cela reste trop onéreux. Conséquence, 80% des prestations de l'enseignement particulier ne sont pas déclarées. Les parents se retournent alors vers les sites de petites annonces. Les transactions se font en argent liquide et échappent à tout contrôle fiscal mais les tarifs sont bien plus bas, entre 12 et 25 euros.





Alors pour lutter contre la concurrence, les grandes enseignes de cours particuliers ont dû se réinventer et proposent en plus des cours particulier des lieux de vie entre l'école et la maison baptisés des espaces de co-learning pour les élèves qui ont du mal à faire leurs devoirs seuls. Pour ce service de super étude, il faut compter 70 euros par mois.