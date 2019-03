Christophe Dettinger suspendu de ses fonctions à la mairie d'Arpajon

publié le 21/03/2019 à 18:32

L’ancien boxeur Christophe Dettinger, condamné à un an de prison en semi-liberté pour violences volontaires sur deux gendarmes mobiles à Paris le 5 janvier en marge d'une manifestation du mouvement des "gilets jaunes" est suspendu de ses fonctions à la mairie d'Arpajon, dans l'Essonne.



Christophe Dettinger n'est provisoirement plus chargé de la voirie et de la propreté de la ville d'Arpajon. L'agent municipal a été suspendu par son employeur, dans l'attente d'une procédure disciplinaire. Cette décision lui a été notifiée par une lettre, remise ce jeudi 21 janvier, en mains propres.

Pendant cette période, l'ex-boxeur continue de toucher son salaire et de passer ses nuits en maison d'arrêt, bénéficiant d'un régime de semi-liberté. Contactée par RTL, son avocate, ignore le motif prècis de cette suspension. Elle assure qu'aucun incident n'est intervenu au travail, depuis sa condamnation à 1 an de prison, il y a quelques semaines.

Cette suspension intervient alors que Karine Dettinger, l'épouse de l'ancien sportif, réclame trois millions d'euros de dommages et intérêts à la plateforme Leetchi. Début janvier, l'entreprise avait clôturé au bout de 48 heures, une cagnotte ouverte pour soutenir, celui que l'on surnomme "le gitan de Massy".