publié le 21/03/2019 à 20:50

Christophe Castaner a demandé une "impunité zéro" au nouveau préfet de police de Paris pour éviter de revivre les incidents de la dernière manifestation des "gilets jaunes" sur les Champs-Élysées. Par ailleurs, samedi prochain, lors de l'acte XIX des "gilets jaunes", les militaires de Sentinelle seront mobilisés pour sécuriser les bâtiments.



Invité de RTL ce jeudi 21 mars, le gouverneur militaire de Paris, le général Bruno Le Ray qui dirige les militaires de l'opération Sentinelle a apporté plus de précisions sur les consignes données à ses hommes.

"Les soldats vont se mobiliser de manière exceptionnelle durant ce week-end pour permettre aux policiers de se réorienter et de dégager un certain nombre de moyens pour qu'ils soient engagés dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre."

Il ajoute que la mission des militaires de l'opération Sentinelle sera "rigoureusement conforme à la mission qu'ils remplissent depuis le déclenchement de l'opération en 2015 qui est la lutte anti-terroriste. Nos soldats seront exclusivement engagés dans le cadre de la lutte anti-terroriste".

Le nombre de soldats déployés pas encore défini

Après de nombreux incidents et débordements lors des manifestations du mouvement, le maintien de l'ordre est donc renforcé avec la présence de l'armée : "Les missions supplémentaires qu'ils remplieront ce week-end découlent d'un dialogue que nous conduisons d'une manière quotidienne avec la préfecture de police. Celui-ci a débouché sur la décision de renforcer ou de faire remplacer des policiers qui eux mêmes, remplissent au quotidien des missions de lutte anti-terroriste. "



Par ailleurs, le nombre des militaires présents sur place lors des manifestations, n'a pas encore été défini : "Le volume des soldats qui seront engagés est encore en cours de discussion puisque nous sommes en train de nous caler, avec la préfecture de police, pour définir les sites qui permettent aux policiers de désengager des moyens plus ou moins conséquents et qui ne nous exposent pas à des risques de ne pas pouvoir maintenir l'ordre".



Même s'ils seront déployés devant plusieurs bâtiments officiels, leur mission première sera de protéger les manifestants d'une potentielle menace : "Les soldats ne protègent pas en premier lieu les bâtiments mais ils protègent la population. Ces endroits sont susceptibles de faire l'objet d'une menace terroriste. [...] Les soldats n'ont comme seule mission d'assurer la protection de la population face à la menace terroriste".