publié le 21/06/2019 à 22:35

D'après la Mairie de Paris, le nombre de vols à tire a augmenté de 68% depuis le début de l'année dans le métro, sans compter les agressions sexuelles, les cambriolages, les vols avec violence. C'est du jamais vu depuis 2002.



De son côté, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, en déplacement à Nice, a reconnu ce vendredi 21 juin "des chiffres moins bons ces derniers mois" en matière de délinquance mais critiqué le mauvais procès de la mairie de Paris.

"C'est une vaine polémique", a-t-il déclaré en réponse à la lettre ouverte d'une adjointe de Mme Anne Hidalgo pour réclamer des policiers face à l'"explosion" de la délinquance dans la capitale depuis la crise sociale des "gilets jaunes".

"Nous entrons dans une période électorale, elle a choisi de privilégier la dimension politique. Moi je choisis de privilégier la sécurité des Français", a ajouté le ministre. "En France et pas seulement à Paris, nous avons mobilisés nos forces pour gérer l'ordre public (...) Si la question est de savoir si on peut démultiplier les forces de l'ordre pendant un temps court, la réponse est non. Ceux qui sont mobilisés le samedi pour la sécurité des Français et des Parisiens le sont de fait moins les autres jours de la semaine", a-t-il affirmé.

Il a rappelé que, par comparaison, l'année 2018 "a été la meilleure" et ironisé : "J'ai le souvenir qu'il y a quelques semaines, son premier adjoint nous reprochait de ne pas mobiliser assez de forces" face aux "gilets jaunes".

À Paris, la délinquance a particulièrement augmenté à la Goutte d'or et porte de la Chapelle, quartiers populaires du 18e arrondissement, selon la mairie qui cite aussi une hausse des vols à la tire dans le métro et des cambriolages.

