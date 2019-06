publié le 21/06/2019 à 18:50

Le ciel en surchauffe, et la Terre qui tremble. C'était ce matin dans plusieurs régions de l'Ouest. De la Bretagne à l'Aquitaine, un séisme de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter s'est fait ressentir. L'épicentre était situé dans le Maine-et-Loire.

Ce n'est pas exceptionnel, ce phénomène se produit en moyenne tous les 4 ou 5 ans. Mais ce n'est quand même pas banal et assez impressionnant. Comme en témoigne un chef d'entreprise, dont le chantier, une maison en construction, était situé près de l'épicentre dans les Deux-Sèvres : "On a peur, on baisse la tête. Deux trois secondes, c'est long (...) ça fait comme un coup de tonnerre puissance 10", explique-t-il, racontant comment lui et ses employés ont senti la terre trembler sous leurs pieds dès 8h50 ce vendredi matin.

Dans le même département, Monique, une habitante, raconte : "La maison a tremblé, ça m'a fait très peur". D'autres confirment que les séismes sont courants, mais jamais à cette magnitude. Cependant, aucun incident lié à ce tremblement de terre n'a encore été signalé.

Bac 2019. Ce matin, des erreurs s'étaient glissées dans les sujets de maths des séries S et ES. À présent, ce sont toujours des sujets de maths des séries ES et L, mais c'est un peu plus grave. Ils auraient été diffusés dès hier soir. Le Ministère de l'Education a décidé de porter plainte.

International. La déclaration de guerre n'était pas loin, ce mercredi 20 juin entre les Etats-Unis et l'Iran. On sait maintenant pourquoi Donald Trump a fait machine arrière au dernier moment.

Nicolas Sarkozy. C'est la surprise politique du jour, Nicolas Sarkozy publiera un livre la semaine prochaine. Passions, c'est le titre de l'ouvrage qui sera tiré à 200.000 exemplaires aux éditions de L'Observatoire.