Tremblement de terre : "Du jamais vu depuis 1980", dit un sismologue sur RTL

publié le 21/06/2019 à 14:17

De nombreux habitants ont été surpris par un phénomène métrologique rare ce vendredi 21 juin dans l'Ouest de la France. Un séisme de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre est situé à Bressuire, une commune située à trentaine de kilomètres de la ville de Cholet, a en effet été ressenti dans le Maine-et-Loire.

Selon le sismologue Jérôme Vergne, c'est "un phénomène qui est relativement rare dans la zone épicentrale entre Cholet et Saumur". Et pour cause, la magnitude 5 n'avait pas été dépassée dans cette zone-là depuis 1980. "Il est rare mais il n'a rien d'exceptionnel à l'échelle de l'Ouest de la France".

Si un séisme en France s'avère peu commun, il s'explique pourtant de façon très simple : "Tout l'Ouest de la France est traversé par des faisceaux de failles plus ou moins importants qui ont été créés il y a plus de 300 millions d'années lorsque dans cette région, il y avait une chaîne de montagnes quasi-équivalente à celle de l'Himalaya. Celle-ci est évidemment complètement érodée aujourd'hui mais les failles sont restées et constituent des zones de faiblesses de la croûte terrestre".

Depuis l'École et Observatoire des Sciences de la Terre à Strasbourg où il travaille, Jérôme Vergne reconnaît qu'il n'a "pas vu venir" ce tremblement de terre mais qu'il n'a "pas été surpris" pour autant. L'Ouest de la France subit effectivement une activité sismique régulière avec un ou deux "petits séismes" par jour.