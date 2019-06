Marlène Schiappa lance un plan d'action national contre l'excision

publié le 21/06/2019 à 17:10

Mettre fin aux mutilations sexuelles féminines en France, c'est la mission que s'est donnée Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, en lançant ce vendredi 21 juin un plan d'action national de lutte contre l'excision, une pratique interdite en France mais loin d'être éradiquée.

Ce plan d'action a été "construit avec les associations" et vise à "mieux repérer les victimes et mieux financer les réparations", a précisé la secrétaire d'État jeudi 20 juin sur le plateau de CNews. "Tant qu'il y aura des centaines de milliers d'agressions sexuelles par an, 60.000 femmes excisées, des femmes réduites à l'esclavage sexuel, tant qu'il y aura 9 à 27% d'écarts de salaire, je vais continuer à réagir et je vous propose qu'on réagisse ensemble !", a-t-elle ensuite déclaré à l'Unesco.

Concrètement, comment le gouvernement souhaite donc mettre fin à ce fléau, pouvant entraîner de graves conséquences dans la vie des filles et femmes touchées ? Le plan présente un volet pédagogique, à destination des populations concernées mais aussi des professionnels de la santé et des services sociaux, rapporte Le JDD. Un autre volet prévoit de livrer des statistiques sur le phénomène et, enfin, le gouvernement prévoit également de soutenir financièrement les opérations de chirurgie réparatrice des parties génitales féminines mutilées.

"C'est encore un combat culturel à mener : on a vu des adolescentes demander elles-mêmes à être excisées. Il faut renverser la pression sociale", a précisé Marlène Schiappa au JDD.