publié le 21/06/2019 à 11:30

La mairie de Paris accuse. Selon la municipalité, l'exécutif aurait ciblé le mouvement des "gilets jaunes" au détriment de la délinquance quotidienne, qui s'est installée dans la capitale. Entre 2018 et 2019, par exemple, la hausse des agressions est de 13,5 % quand celle des vols à la tire est de 38 %.

Mercredi 19 juin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a été interpellé par Colombe Brossel, adjointe à la sécurité de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Selon Colombe Brossel,

des commissariats parisiens ont été vidés de 50 % de leurs effectifs lors de certains samedis de manifestations des "gilets jaunes" pour participer aux opérations de maintien de l'ordre.

Invité de RTL ce vendredi 21 juin, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint au maire d'Anne Hidalgo à Paris, a détaillé les griefs de la municipalité contre le gouvernement : "Il y a eu des ponctions massives sur les effectifs (des commissariats d'arrondissements), ce qui s'est traduit par une augmentation très significative et très problématique de tous les indicateurs de délinquance de proximité."

Selon l'élu socialiste, cela "renvoie à la problématique du déficit structurel d'hommes et de troupes dans ces arrondissements". S'il "était indispensable de reprendre en main" la situation lors des débordements", a-t-il reconnu, cela a été fait "au détriment de quartiers qui ont déjà beaucoup de souffrance quotidienne".

"Le problème pas uniquement lié aux 'gilets jaunes'"

"Il faut arrêter de faire des ponctions sur les missions nationales d'ordre public au détriment de la police de proximité parce que sinon, on ne règle pas le sentiment d'insécurité qui se développe et les infractions", a poursuivi Emmanuel Grégoire. Il a ajouté : "Comme d'habitude, vous observez que si la police s'en va, les comportements délictueux augmentent, les mafias reviennent et reprennent la main sur le terrain."

Pour lui, "le problème n'est pas uniquement lié aux 'gilets jaunes'". "D'une certaine manière les 'gilets jaunes' sont venus aggraver un phénomène qui s'était installé durablement et qui pose un problème dans la vie quotidienne", a affirmé le numéro deux de la Ville de Paris.

La mairie de Paris espère désormais pouvoir résoudre la situation "en bonne intelligence avec la préfecture de Police de Paris avec l'aide du ministère de l'Intérieur".