Inquiétude chez C&A. La chaîne de prêt-à-porter s'apprête à fermer 14 magasins en France, selon le syndicat Force Ouvrière, qui dit avoir été prévenu par la direction jeudi dernier.



Ces 14 fermetures entraîneraient 120 suppressions de postes. Car cette fois contrairement aux années précédentes, il ne s'agit plus de cessions de magasins à d'autres enseignes avec reprise du personnel, mais bel et bien de fermetures avec des salariés laissés sur le carreau. "C'était une surprise parce qu'en janvier l'ancien directeur nous avait dit que l'on ne fermait plus de magasins (...) Ils nous ont même dit qu'il y avait 40 magasins dans le rouge", explique Maria Rodriguez, déléguée Force Ouvrière du groupe.

À l'origine des difficultés de la marque néerlandaise implantée en France depuis les années 1970, les nouvelles formes de vente avec internet et des marques qui viennent renverser la table en cassant les prix comme Primemark. C&A a du mal à résister.

