Attentats au Sri Lanka : un Français figure parmi les victimes

publié le 22/04/2019 à 17:06

Au lendemain des terribles attentats qui ont visé le Sri Lanka lors des célébrations de Pâques, les autorités sri-lankaises ont indiqué qu'un Français figure parmi les 290 victimes.



"Lundi 22 avril 2019 à 19 heures, le nombre d'étrangers qui ont été identifiés comme tués est de 31", a déclaré le ministère des Affaires étrangères sri-lankais dans un communiqué, avant de donner un décompte par nationalité mais sans préciser si cette victime était un homme ou une femme.

Dimanche, en quelques heures des attentats à la bombe coordonnés ont semé la mort dans des hôtels et des églises célébrant la messe de Pâques à plusieurs endroits du Sri Lanka. Le pays n'avait pas connu un tel épisode de violences depuis la fin de la guerre civile il y a dix ans. Le dernier bilan officiel fait état de 290 morts et 500 blessés.

Nous enquêtons sur une éventuelle aide étrangère Le porte-parole du gouvernement sri lankais Partager la citation





Tout en désignant le National Thowheeth Jama'ath (NTJ), le porte-parole du gouvernement a indiqué avoir "du mal à voir comment une petite organisation dans ce pays peut faire tout cela".



"Nous enquêtons sur une éventuelle aide étrangère et leurs autres liens, comment ils forment des kamikazes, comment ils ont produit ces bombes", a-t-il ajouté.

87 détonateurs de bombes dans une gare

Les autorités sri-lankaises ont annoncé l'arrestation de 24 personnes et indiqué que le FBI américain les assistait dans leur enquête. Des agents d'Interpol doivent également arriver mardi dans le pays.



87 détonateurs de bombes ont été découverts lundi dans une gare de bus de Colombo située à mi-chemin des hôtels haut de gamme du front de mer et de l'église Saint-Antoine, sites d'attentats dimanche.



Une explosion s'est aussi produite lundi lors d'une opération de déminage à proximité de cette même église Saint-Antoine, provoquant un mouvement de panique. On ignorait l'origine de cette déflagration et dans quelle mesure elle était contrôlée ou non par les démineurs.