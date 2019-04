publié le 29/04/2019 à 19:02

Après le flou sur les 80 km/h, après la vitesse abaissée à 70km/h autour de Lyon... Il est question maintenant de faire passer la vitesse à 50km/h sur le périphérique à Paris. C'est la proposition choc d'une quinzaine d'élus de tout bord qui planchent depuis l'automne sur l'avenir du périphérique parisien.



Ces derniers remettront officiellement un rapport à la maire de la capitale, Anne Hidalgo, dans trois semaines. Mais on sait déjà ce qu'il y a à l'intérieur et cette baisse radicale de la vitesse, actuellement fixée à 70km/h, est la mesure phare.

Mais les élus, dans ce rapport, veulent aller encore plus loin dans la réflexion en remettant en cause la structure même du périphérique. Sur les 35 kilomètres du réseau parisien, ils suggèrent par exemple de supprimer une voie de circulation passant ainsi de quatre à trois. Deux seraient réservées aux automobilistes, une serait privatisée pour les transports en commun.



Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes serait dès lors totalement interdits. L'objectif global ? Fluidifier le trafic et à long terme réduire les taux de pollution. Des mesures absurdes et inefficace, selon Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.

À écouter également dans ce journal

Politique - Un grand et long séminaire. Les membres du gouvernement sont "enfermés" depuis 9 heures à Matignon pour mettre en musique les annonces d'Emmanuel Macron évoquées à la fin du grand débat national.



Justice - Un "gilet jaune" devant la justice à Paris. Il est soupçonné d'avoir crié "suicidez-vous" aux policiers lors du 23e samedi de mobilisation dans la capitale.



Fait divers - Trois hommes et une femme sont soupçonnés d'avoir piégé un homme de 43 ans, avant de le torturer et de le tuer au début du mois d'avril. Une enquête pour "homicide volontaire avec actes de barbarie" a été ouverte.