publié le 23/04/2019 à 06:06

C'est une mesure qui jusque-là n'avait pas beaucoup fait parler d'elle. Mais sa mise en application dès le mois de juillet prochain commence à inquiéter certains élus, qui dénoncent un manque de communication et craignent une énième mesure d'écologie punitive.

Le 12 novembre dernier, les élus du Grand Paris ont voté l’interdiction à la circulation des véhicules classés Crit’Air 5, c’est-à-dire des diesels immatriculés avant le 31 décembre 2000. Et cette mesure va rentrer en application dès le mois de juillet 2019, alors que très peu d'automobilistes sont au courant. D'où la crainte d'une pagaille à grande échelle, puisque près d'un million de véhicules pourraient être concernés.

En effet, 187.000 véhicules vignettés Crit’Air 5 ont été recensés en petite couronne et à Paris. Mais il y en aurait plus de 800.000 qui circuleraient sans vignette.

Une initiative "anti-sociale" pour le maire de Clamart

De quoi alarmer les maires des communes concernées. C'est notamment le cas du maire Les Républicains de Clamart, Jean-Didier Berger. S'il souscrit à l’obligation d'agir pour lutter contre la pollution en Île-de-France, il pointe du doigt une initiative "anti-sociale". Selon lui, elle sera à l'origine d'une "métropole à deux vitesses, entre les riches qui pourront s’acheter une voiture plus propre et les pauvres qui n’auront pas ce luxe".

Les aides mises en place pour acheter une automobile moins polluante sont aussi jugées insuffisantes par ce maire de la petite couronne. La Métropole Grand Paris offre en effet entre 3.000 et 5.000 euros aux particuliers qui souhaitent remplacer leur voiture Crit’Air 5 ou non classée par un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Mais pour Jean-Didier Berger, elle "n’aura jamais le budget nécessaire" pour en faire profiter les propriétaires des 187.000 véhicules vignettés Crit’Air 5 du secteur, selon les chiffres de l’AAAData. Et encore moins les 800.000 autres potentiellement concernés.

Objectif final : réduire la pollution de moitié en Ile-de-France

Cette mesure vise à instaurer une Zone à faibles émissions (ZFE) qui englobera 79 communes des 131 situées à l’intérieur du périmètre de l’anneau formé par l’A86. Avec à terme, en 2024, l’interdiction de toutes les motorisations diesel dans le Grand Paris. Cela permettra in fine "de réduire de moitié" la pollution en Île-de-France, se félicite le 1er vice-président de la métropole, Daniel Guiraud. La première étape, prévue pour l’été 2019, permettra déjà "de diminuer de 3% le dioxyde d’azote et de 5 % les particules fines", précise-t-il.