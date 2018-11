publié le 28/11/2018 à 18:48

Les parfums de Grasse sont désormais inscrits au patrimoine de l'humanité, depuis mercredi 28 novembre. L'Unesco récompense trois savoir-faire : la culture de la plante à parfum, la transformation des matières premières et l'art de composer le parfum. Un art du sent bon vieux de cinq siècles et qui se transmet de génération en génération. Mais qui est de plus en plus menacé.



C'est une grande fierté, parce qu'une fois de plus la réputation de Grasse est internationale. Et elle va dynamiser ce qu'on a peut-être un peu oublié. On a besoin de l’authenticité, le l'histoire (...) Le cœur de la parfumerie du monde, c'est Grasse", se félicite Éric Fabre, directeur commercial de Fragonard.

Cette reconnaissance soude encore plus une filière soumise à une très haute concurrence. De son côté, la ville de Grasse espère des retombées touristiques et donc économiques à la suite de cette décision.

