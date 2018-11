PSG-Liverpool : Paris en 4-3-3 ? Découvrez les compos probables

publié le 28/11/2018 à 15:20

Thomas Tuchel a-t-il voulu brouiller les pistes lors du dernier entraînement à la veille de ce PSG-Liverpool (21h) que les Parisiens ne doivent absolument pas perdre ? Alors qu'il aligne systématiquement une défense à trois depuis cinq rencontres et demi, depuis la deuxième mi-temps du match aller face à Naples le 24 octobre, le coach allemand est revenu au 4-3-3, mardi 27 novembre.



Plus étonnant encore, dans ce dispositif cher à ses prédécesseurs c'est le Brésilien Marquinhos qui occupait le poste de pointe basse du milieu, lui le défenseur central rarement brillant dans ce rôle de sentinelle. À l'aller, déjà, Tuchel avait opté pour ce choix... et Paris s'était incliné 3-2, prenant le bouillon en première période. La titularisation de Marquinhos laisserait Adrien Rabiot sur le banc.

Kehrer à la place de Meunier ?

Autre grand perdant, à en croire la mise en place tactique : le latéral droit belge Thomas Meunier. Tuchel lui préférerait l'Allemand Thilo Kehrer. Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat compléteraient la ligne défensive devant Gianluigi Buffon, Angel Di Maria et Marco Verratti le trident du milieu. En attaque, Edinson Cavani devrait bien être entouré de Neymar et Kylian Mbappé.

Pour mémoire, à Naples lors de la dernière sortie du PSG en Ligue des champions (1-1), l'équipe de départ était la suivante : Buffon - Marquinhos, Thiago Silva, Kehrer - Meunier, Verratti, Draxler, Bernat - Di Maria, Mbappé, Neymar.

Du classique chez les Reds

Côte Liverpool, l'attaquant sénégalais Sadio Mané devrait finalement tenir sa place aus côtés de Mohamed Salah et Roberto Firmino, sur le banc au match aller (Daniel Sturridge son remplaçant, avait ouvert le score).



Pour le reste, ce sera sûrement du classique avec Alisson Becker dans les buts, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Joe Gomez et Andrew Robertson en défense, Georgino Wijnaldum, Jordan Henderson et James Milner au milieu. L'arbitre de la rencontre sera le Polonais Szymon Marciniak.

PSG-Liverpool : les équipes probables

PSG : Buffon - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Di Maria - Mbappé, Cavani, Neymar



Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Milner, Henderson - Salah, Firmino, Mané