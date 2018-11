publié le 28/11/2018 à 16:10

Visé par une plainte pour viol déposée cet été par une actrice, Gérard Depardieu a été entendu mardi 27 novembre par la police judiciaire parisienne. La rencontre s'est déroulée en audition libre et l'acteur n'a pas été placé en garde à vue. Les enquêteurs de la police judiciaire parisienne voulaient l'entendre sur les accusations de viol proférées par la jeune femme.



Le 27 août, une actrice et danseuse de 20 ans dépose plainte à la gendarmerie de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône. Dans cette plainte, elle accuse Gérard Depardieu de l'avoir violée et agressée sexuellement chez lui, dans le VIe arrondissement de Paris, à deux reprises les mardi 7 et lundi 12 août. La jeune femme explique que Gérard Depardieu était un ami de son père et qu'elle le côtoyait professionnellement pour un projet qu'ils avaient en commun.

Gérard Depardieu a toujours formellement contesté ces accusations. Son avocat, maître Hervé Témime, invitait le 30 août dernier à la plus grande prudence, se disant persuadé que "la plainte ne prospérerait pas sur le plan judiciaire".

Une audition attendue

Après le dépôt de la plainte dans le Sud, le parquet de Paris avait finalement hérité de l'affaire, confiant l'enquête à la police judiciaire parisienne. La jeune femme a été à nouveau entendue par les enquêteurs ces dernières semaines afin de lui faire préciser ses premières déclarations. Rien n'a filtré de cette audition.



Mardi 27 novembre, c'était donc assez logiquement au tour de Gérard Depardieu d'être invité à s'expliquer sur cette affaire. Attendue, cette audition constitue une étape importante. C'est maintenant le parquet de Paris qui va décider des suites à donner à cette affaire.