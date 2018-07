L'appli Yuka, pour lire les étiquettes, permet désormais de scanner les cosmétiques

publié le 20/07/2018 à 12:25

Vous avez pris l'habitude de scanner tous vos produits alimentaires au supermarché avant de les acheter ? Désormais, vous pouvez également connaître la composition de vos cosmétiques. L'application Yuka, disponible gratuitement sur smartphone, permet de décrypter les étiquettes des produits alimentaires. Elle vient d'étendre son analyse aux ingrédients qui composent le maquillage, les crèmes et autres produits d'hygiènes.



Le système fonctionne comme pour l'alimentation. Comme l'application Quelcosmetic, lancée par l'UFC-Que Choisir en mars, il suffit de scanner le code-barre de votre mascara ou de votre crème favorite. Yuka analyse en quelques secondes la liste de composants et vous indique si les substances qu'ils contiennent sont toxiques ou non. L'analyse détaille les effets que peuvent avoir un l'ingrédient sur la santé : perturbateurs endocriniens, cancérogène, allergène ou irritant.

L'application, qui recense près de 4,5 millions d'utilisateurs, permet de se tourner vers des produits cosmétiques meilleurs pour l'environnement et plus sains pour votre santé. Elle revendique déjà plus de 100.000 références, souligne un communiqué de la marque.



L’analyse des cosmétiques débarque sur iPhone ! Vous pouvez maintenant scanner tous vos produits de salle de bains ¿ #yuka #cosmetiques pic.twitter.com/xFKlrp1iix — Yuka (@YukaFood) 19 juillet 2018

Comme pour les produits alimentaires, le fonctionnement est collaboratif, c'est-à-dire que tous les utilisateurs peuvent rajouter les informations de leurs gels douches, crèmes, dentifrices, maquillage, déodorants.



Cette nouvelle fonctionnalité est déjà disponible sur iPhone, et le sera en novembre 2018 sur Android.