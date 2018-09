La Californie interdit la vente de cosmétiques testés sur les animaux

publié le 13/09/2018 à 00:33

La Californie laisse un an aux marques de cosmétiques pour se mettre en conformité avec le "cruelty free", une appellation qui garantit au consommateur que son produit est 100% sans cruauté envers les animaux. La nouvelle loi, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020, interdira en effet toutes les ventes de produits développés à partir de tests sur les animaux, rapporte Le Parisien.



Cette mesure est l'œuvre de la sénatrice californienne Cathleen Galgiani, très satisfaite de la réussite du vote. "Je suis fière des législateurs californiens qui ont fait avancer la science, l'industrie et l'éthique", a t-elle déclaré. "Les produits conçus sans cruautés sont meilleurs pour le marché, sans danger pour les humains, et sans dégâts sur les animaux", a insisté Cathleen Gagliani.

Cette loi de protection des animaux, voté à l'unanimité le 31 août dernier, est une première aux États-Unis. En effet il n'existe aucune agence ou institution américaine en charge de contrôler l’innocuité des produits cosmétiques ainsi que l'éthique de leur fabrication.