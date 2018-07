publié le 11/07/2018 à 11:01

Avec plus de 1.000 boutiques dans 22 pays, la marque Kiko envahit le secteur des cosmétiques et séduit de nombreuses adolescentes grâce à ses produits à petits prix. Créée en 1997 par un footballeur italien, Antonio Percassi, la ligne de cosmétiques a un parcours atypique.



"Kiko a révolutionné le monde de la beauté en inventant le make-up "low cost" dans les magasins monomarques alors qu'avant les ventes se faisaient dans des parfumeries", explique Michele Costabile, professeure de marketing à l'université Luiss de Rome et spécialiste du secteur des cosmétiques.

Dans cet article, Le Point vous raconte l'aventure de cette marque, au parcours atypique, mais qui a su s'imposer parmi les géants du secteur des cosmétiques et le révolutionner.

Retrouvez l'intégralité de l'article sur le site LePoint.fr