publié le 16/03/2019 à 18:52

Depuis plusieurs mois, une polémique existe autour des LBD, les lanceurs de balles de défense, utilisés par la police lors des manifestations des "gilets jaunes". De nombreux manifestants ont été grièvement blessés depuis le début de la mobilisation.



Et selon Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint du syndicat de police Alliance, les munitions de ces LBD ont changé tout récemment. "On nous a changé les cartouches et elles sont beaucoup plus faibles", confie-t-il au micro de RTL, "elles sont maintenant opérationnelles jusqu'à 6 ou 7 mètres donc on arrive plus à contenir des hordes d'individus qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre".

Frédéric Lagache déplore ce changement : "Avant on arrivait à contenir les individus à 40 mètres, la balle était beaucoup plus puissante, malheureusement cela rend plus difficile de contenir les individus", lors des manifestations.

