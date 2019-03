publié le 16/03/2019 à 10:17

Devant une table parfaitement éclairée, Julie André-Madjelsi trie des dizaines de morceaux de plâtre, pinceau à la main. "J'ai un tout petit bout, je le mets en place, je mets de la colle... et c'était bien cette place-là". Les six restauratrices vont répéter ce geste inlassablement.



"On a des milliers de fragment à trier. Ils ont été collectés après la dégradation, mis dans des sachets et posés sur des plateaux. Et là, on commence à recoller fragment par fragment. C'est un énorme puzzle en 3D", explique Agnès Le Boudec, qui travaille sur plusieurs visages abîmés.

Et c'est un véritable travail d'orfèvre car certains morceaux font la taille d'un demi-ongle. Il va aussi falloir nettoyer les traces de chaussures laissés par les casseurs, un chantier de deux mois. Le tout, sous les yeux des touristes, qui peuvent observer les restauratrices travailler à travers une petite fenêtre. "C'est bien que ce soit restauré, explique une touriste. Ça représente les symboles de la France".

Une page se tourne pour Bruno Cordeau, l'administrateur de l'Arc de Triomphe. "On va retrouver une vie normale pour le monument. C'est rassurant aussi pour nous tous de refermer cette blessure qui nous concerne tous finalement". Le chantier durera une partie du printemps. La restauration de ces deux plâtres coûtera 20.000 euros.