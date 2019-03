publié le 16/03/2019 à 13:06

Après les jeunes vendredi 15 mars, c'est une marée intergénérationnelle qui va défiler ce samedi 16 mars lors de "la Marche du Siècle", organisée pour exiger "des réponses à la hauteur de l'enjeu" que représente le changement climatique et la perte de biodiversité. Près de 200 événements sont répertoriés par le collectif Citoyens pour le climat.



Environ 140 organisations, de Greenpeace France à la Fondation Nicolas Hulot, en passant par SOS Racisme, Ni putes ni soumises, ATD Quart Monde, Les Amis de la Terre, ou encore 350.org et Alternatiba, ont appelé à descendre dans la rue, estimant qu'il est "temps de changer de système industriel, politique et économique, pour protéger l'environnement, la société et les individus".

Dès 14 heures, plusieurs cortèges - pour "le vivant", "l'urgence sociale et climatique", des moyens de transport "verts" - doivent converger place de l'Opéra avant de se rendre à la place de la République. Les manifestants croiseront une "marche des solidarités" lancée à l'appel de collectifs de sans-papiers et contre les violences policières, ainsi que certains "gilets jaunes".

Environ 28.000 personnes disaient vouloir participer au rassemblement parisien vendredi en fin de journée, et 128.000 étaient intéressées, selon la page Facebook. Lors des précédentes marches pour le climat, nées après l'électrochoc causé par la démission de l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, plus de 15.000 personnes étaient descendues dans les rues de la capitale.