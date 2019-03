publié le 16/03/2019 à 12:30

Rome, terminus du calvaire : le XV de France achève son pénible Tournoi des VI Nations 2019) en Italie, où la victoire est impérative, plus pour éviter de plonger définitivement dans la crise que pour inverser le cours de sa lente déliquescence.



À six mois de la Coupe du Monde au Japon (20 septembre-2 novembre), supporters, amateurs et observateurs en sont réduits à s'interroger sur la capacité des Bleus à battre la 14e nation mondiale, qui n'a plus gagné un match du Tournoi depuis février 2015, enchaînant ensuite 21 défaites.

Cette Squadra pourrait être galvanisée par la probable dernière sortie dans la compétition de son emblématique capitaine Sergio Parisse. De quoi inquiéter le XV de Jacques Brunel ?Incapables de battre à domicile le Pays de Galles malgré une avance de seize points (défaite 24-19 en ouverture), avant d'être laminés en Angleterre (44-8) et en Irlande (26-14 après avoir été mené 26-0), les Bleus ont tout de même battu l'Écosse 27-10.

Le XV de départ de la France :

Médard - Penaud, Bastareaud, Fofana, Huget - (o) Ntamack, (m) A. Dupont - Y. Camara, Picamoles, Alldritt - Willemse, Lambey - Bamba, Guirado (cap), Falgoux