publié le 23/04/2019 à 18:59

Jusqu'à un million d'espèces sont menacées d'extinction, et cela à cause de l'activité humaine. C'est le constat effrayant d'un projet de rapport de l'ONU sur la biodiversité, dont les premières conclusions ont été dévoilées ce mardi. Les scientifiques demandent aux décideurs d'agir vite.



Sur les 8 millions d'espèces animales et végétales que compte la planète, une partie est clairement menacée : 500.000 à 1 million d'espèces devraient disparaître dans les prochaines décennies, explique ce projet de rapport officiel. Des preuves signalent une accélération rapide, imminente, du taux d'extinction des espèces. Les trois quarts de la surface terrestre et 40% de l'environnement marin ont été gravement altérés, peut-on lire au milieu de ces 1800 pages.

Ce document écrit par 150 experts de 50 pays voit plusieurs causes à cette triste évolution : changement climatique, pollution, l'utilisation des terres comme l'agriculture intensive, ou encore l'exploitation directe des ressources telles que la pêche. Au final, le principal responsable de cette hécatombe est l'Homme, qui pourtant dépend toujours de la nature, rappellent les scientifiques.

Nourriture, énergie, médicaments, la disparition d'1 million d'espèces aura un impact direct, c'est pourquoi il faut agir rapidement. Si nous voulons une planète durable, insistent les experts, nous devons changer de trajectoire dans les dix prochaines années, comme nous devons également le faire pour le climat.

À écouter également dans ce journal

François Fillon et son épouse Pénélope bientôt dans le box des accusés. Le couple est renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire des emplois présumés fictifs de l'épouse de l'ancien candidat de la droite.



Affaire Nathalie Loiseau. La tête de liste LREM pour les Européennes plaide l'erreur de jeunesse. Mediapart a en effet révélé que la candidate figurait en 1984 sur une liste d'extrême droite lors d'élections étudiantes à Sciences Po. Un engagemement sur lequel Nathalie Loiseau s'est expliqué dans une vidéo mise en ligne sur Twitter.



Attaques au Sri Lanka. Deux jours après les attaques qui ont endeuillé le Sri Lanka, le groupe État Islamique revendique les attentats. Plus de 320 personnes ont été tuées, et 500 autres blessées dans les églises ou hôtels pris pour cibles le dimanche de Pâques.



"Gilets jaunes". Il avait décidé d'afficher sur sa camionnette le slogan "Flics suicidés, à moitié pardonnés, les autres nous mutilent". Un "gilet jaune" de 69 ans sera jugé le 12 juillet pour outrages. Pourtant, le sexagénaire ne regrette rien.