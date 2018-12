publié le 18/12/2018 à 18:34

Vinci fait marche arrière. Le groupe français a annoncé mardi 18 décembre renoncer à récupérer l'argent dû par les automobilistes ayant passé "gratuitement" les péages des autoroutes qu'il exploite, à l'occasion des manifestations de "gilets jaunes".



"Cette procédure sans doute insuffisamment expliquée, donc mal comprise, a suscité depuis hier un grand nombre de réactions négatives", a reconnu Vinci dans un communiqué. "Vinci Autoroutes a décidé de renoncer à son application." La société d'autoroutes voulait notamment utiliser les images de vidéo surveillance pour envoyer la note aux automobilistes en les dispensant généreusement de l'amende prévue en théorie.

Un rétropédalage rapide mais très bienvenu car les critiques pleuvaient depuis mardi et l'annonce de Vinci. Plusieurs réactions négatives ont notamment émané du gouvernement, au moment où celui-ci cherche à apaiser plusieurs semaines de mobilisations aux revendications multiples mais tournant largement autour du pouvoir d'achat.

Héritage de Johnny : une demi-victoire pour David Hallyday et Laura Smet... L'argent des albums de leur père est en parti gelé. Les deux aînés de Johnny Hallyday réclamaient la mise sous séquestre de trois quarts des royalties, notamment celle de l'album posthume Mon pays, c'est l'amour, déjà vendu à près de 1 million d'exemplaires.



Société : le gouvernement compte renoncer à une partie des mesures annoncées par Édouard Philippe mi-novembre au début du mouvement des "gilets jaunes". L'exécutif compte notamment revenir sur l'extension du chèque énergie à deux millions de foyers supplémentaires.



"Gilets jaunes" : la nuit dernière le péage de Bandol a été incendié par des "gilets jaunes". Depuis, l’autoroute A50 est fermée dans les deux sens, et cela pourrait durer. 17 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.