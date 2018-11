Météo France place deux départements en vigilance orange inondation

publié le 17/11/2018 à 16:26

Deux départements ont été placés en vigilance orange inondations ce samedi 17 novembre par Météo France. Il s'agit de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. L'alerte devrait prendre fin demain aux alentours de 16 heures.



L'institut météorologique indique qu'il existe un risque de crue sur les cours d'eau des Corbières et les basses pleines de l'Aude. Vous pouvez retrouver les cours d'eau concernés sur cette carte de vigicrues.

Le temps est pluvieux sur le sud de l'Aude et les Pyrénées-Orientales, les pluies affectent la région des Corbières et s'accompagnent d'orages, et vont s'estomper en soirée. Sur les massifs est des Pyrénées, la neige tombe en abondance dès 1.600 m. Le ciel reste chargé sur le piémont pyrénéen avec un peu de neige vers 1.600/1.800 m.

En fin de nuit, on retrouve des bancs de brouillard en val-de-Saône et des grisailles en vallée du Rhône. Le ciel adopte des couleurs grises sur la Bretagne et dans le Sud-Ouest. Quelques pluies débordent sur le sud de l'Aquitaine et Midi-Pyrénées le matin.

L'Aude et les Pyrénées-Orientales placés en vigilance orange le 17 novembre 2018 à 16h Crédit : Capture d'écran Météo France