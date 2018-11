publié le 17/11/2018 à 13:11

Un nouvel incident en cette journée de mobilisation des "gilets jaunes". Dans la matinée de ce samedi 17 novembre, un policier a été blessé à Grasse dans les Alpes-Maritimes, au niveau d’un barrage qui avait été mis en place par des manifestants.



Un automobiliste, voulant forcer le passage, a renversé un fonctionnaire, l’embarquant sur plusieurs mètres, d'après des images capturées par le quotidien Nice Matin. Il a été interpellé dans la foulée. De son côté, le policier souffre de contusions légères, a indiqué la préfecture citée par l’Agence France-Presse.

47 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement dans cette mobilisation des "gilets jaunes" depuis ce matin, d'après les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Un autre manifestant a été percuté par un véhicule au niveau d’un rond-point à Arras dans le Pas-de-Calais. Il se trouve en "urgence absolue". Une manifestante d’une cinquantaine d’années a aussi été tuée à Pont-de-Beauvoisin en Savoie.

"Notre niveau d'inquiétude est maximum", a déclaré Christophe Castaner qui a demandé aux manifestants "de prendre toutes les dispositions de prévention et de sécurité". On compte pour le moment plus de 2.000 rassemblements en France mobilisant 124.000 personnes contre la hausse des taxes sur les carburants.

Un automobiliste arrêté à Grasse alors qu’il force un barrage des #GiletsJaunes06 pic.twitter.com/UMuEdcDmaJ — Nice-Matin (@Nice_Matin) 17 novembre 2018