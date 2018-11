publié le 17/11/2018 à 15:02

À vos bonnets et écharpes, l'hiver arrive. Dès le début de la semaine prochaine, les températures vont chuter brusquement. Finie la douceur des dernières semaines, dès ce week-end, les températures seront plus hivernales. Certaines régions pourraient perdre une dizaine de degrés et passer soudainement en dessous des normales de saison selon LCI.



En cause, un anticyclone présent sur l'Europe centrale qui va se diriger vers le sud de la Scandinavie. Il va entraîner une vague d'air froid qui va s'abattre sur la France ce week-end dès ce samedi 17 novembre. Un froid qui deviendra généralisé sur le pays en début de semaine. Selon Météo France, dans la moitié est de la France, on ne dépassera pas les 3 degrés le matin et les 7 degrés l'après-midi entre lundi et mercredi. Des valeurs en dessous des normales saisonnières.

Les gelées matinales devraient être généralisées sur l'ensemble du pays. Dès mardi, le mercure passera sous les 0 degrés avec jusqu'à -1 degré sur la moitié nord du pays. Et en plus de cette vague de froid, des vents allant jusqu'à 70 km/h vont s'ajouter à ce temps hivernal. Des précipitations pourraient intervenir dès mardi et mercredi par le sud-est du pays. Avec ce froid, cela se traduira par des chutes de neige en montagne mais peut-être dans l'est et le centre du pays également en plaine.