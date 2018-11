publié le 20/11/2018 à 18:34

Difficile d'estimer la mobilisation de ce mardi après une quatrième journée de manifestation des "gilets jaunes". Le ministère de l'Intérieur n'a fourni aucun chiffre. Dans plusieurs régions, la police est intervenue pour débloquer des dépôts de carburant ou des grands axes routiers, notamment dans le Calvados et sur l'A16 à Calais. Mais ici et là, sur des routes secondaires, les barrages et les opérations escargot persistent.



De plus, la fédération FO des transports et de la logistique a appelé mardi ses adhérents et sympathisants à rejoindre le mouvement des "gilets jaunes" afin de défendre le pouvoir d'achat, envisageant même de durcir le ton à travers un appel à la grève. FO est le premier syndicat du secteur à appeler à la mobilisation en soutien des "gilets jaunes".

Face à cette contestation qui menace de s'enraciner, Christophe Castaner a dénoncé la dérive totale des manifestations. Le ministre de l'Intérieur a évoqué les quelque 500 blessés de ces derniers jours.

À écouter également dans ce journal

Justice - L'alliance Renault-Nissan est plus que jamais dans la tourmente, au lendemain de l'arrestation de Carlos Ghosn à Tokyo. Ce matin, le ministre de l'Économie a assuré qu'il n'y avait pas de fraude fiscale identifiée en France de la part de Carlos Ghosn.



Justice - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur l'origine non-identifiée de 144.000 euros de dons reçus en 2017 par La République en marche.



Justice - La justice italienne a demandé le placement sous séquestre de l'Aquarius, actuellement bloqué à Marseille, pour une affaire de traitement illégal de déchets dangereux, a annoncé l'ONG Médecins sans frontières.



Football - Les Bleus jouent leur dernier match de l'année ce soir face à l'Uruguay. Après avoir été éliminés de la Ligue des Nations, les hommes de Didier Deschamps auront à cœur de finir en beauté.