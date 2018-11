France-Uruguay : découvrez les compos probables

publié le 20/11/2018 à 15:30

Fixés sur leur sort en Ligue des Nations depuis lundi 19 novembre sur les coups de 22h40 - ils ne participeront pas à la phase finale en raison du nul arraché par les Pays-Bas en Allemagne -, les Bleus espèrent refermer le grand chapitre de 2018 sur une note positive. Ils se frottent à l'Uruguay au Stade de France, mardi 20 novembre (21h), quatre jours après la déroute en Hollande (2-0).



À Rotterdam, Didier Deschamps avait aligné ce qui lui paraissait son 11 de départ le plus compétitif au coup d'envoi en l'absence de Paul Pogba (remplacé par Steven Nzonzi), Samuel Umtiti (suppléé par Presnel Kimpembe) et Lucas Hernandez (Lucas Digne à sa place). À Saint-Denis, dans un match sans véritable enjeu, va-t-il procéder à une plus large revue d'effectif ? Au regard des dernières séances d'entraînement, c'est probable.

Le principal changement pourrait concerner la défense centrale avec une inattendue charnière Adil Rami-Mamadou Sakho, très années 2010. Raphaël Varane et Kimpembe pourraient ainsi souffler avant le retour de la Ligue des champions avec leur club, le Real Madrid et le PSG, la semaine prochaine. Si Benjamin Pavard est pressenti pour débuter encore à droite, le poste de latéral gauche devrait être occupé par le jeune Lyonnais Ferland Mendy (23 ans) plutôt que par Lucas Digne.

Ndombélé d'entrée, Pléa en cours de match ?

Au milieu, au autre jeune Lyonnais, Tanguy Ndombélé (21 ans), auteur de rentrées intéressantes depuis sa première convocation en octobre, peut aussi espérer une place dans le 11 de départ, d'autant que Steven Nzonzi a déçu contre les Pays-Bas. En l'absence de Pogba, Ndombélé, "même s'il est jeune et n'a pas son expérience", est celui dont le profil est le plus proche du milieu de Manchester United, selon Deschamps. "C'est quelqu'un qui peut être décisif par ses passes notamment et ses orientations vers l'avant".



N'Golo Kanté sera certainement alignés à ses côtés, en soutien d'un quatuor classique : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Blaise Matuidi. Le nouveau venu Alassane Pléa, en grande forme avec Mönchengladbach, peut légitimement espérer une entrée en cours de match, de même que Florian Thauvin, Nabil Fékir ou Ousmane Dembélé. Six changements sont autorisés en match amical contre trois d'ordinaire.



Côté uruguayen, la redoutable paire offensive Edinson Cavani-Luis Suarez est attendue d'entrée. Éliminée par la France en quart de finale du Mondial en Russie (2-0), la Celeste reste sur trois défaites en amical, en Corée du Sud (2-1), au Japon (4-3) et face au Brésil à Londres (1-0). Elle aussi veut conclure 2018 sur une bonne note.

France-Uruguay : les équipes probables

France : Lloris (cap.) - Pavard, Rami, Sakho, F. Mendy - , Ndombélé, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud



Uruguay : Campana - M. Suarez, Mendez, Caceres, Laxalt - Vecino, Torreira, -Valverde - Bentancur - L. Suarez (cap), Cavani