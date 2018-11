La République en Marche visée par une enquête du parquet de Paris

publié le 20/11/2018 à 17:41

Des dons qui posent questions. Le parquet de Paris a ouvert une enquête ce mardi 20 novembre afin de lever le voile sur les comptes de La République En Marche. En effet, le parti majoritaire a perçu des dons en 2017, dont l'origine n'a pas pu être retracée par la Commission des comptes de campagne et des financements publics (CNCCFP).



La somme de ces dons, réalisés par chèques, virements ou paiements électronique, atteint les 144.000 euros. Or, la Commission a été dans l'incapacité d'identifier les donateurs. Or, une personne ne peut verser plus de 7.500 euros à un parti politique. C'est donc ce point spécifiquement qui pose problème à l'heure actuelle alors qu'aucune fraude ou financement illicite n'est soupçonné.

Cette enquête fait suite à un signalement du 12 novembre de la Commission nationale des comptes de campagne, qui a dénoncé au parquet de Paris "des faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur la transparence de la vie publique", selon une source judiciaire, confirmant une information d'Europe 1.

