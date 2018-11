publié le 20/11/2018 à 16:16

Violences psychologiques, physique ou sexuelles, délaissement, fugues... La journée des droits de l'enfant a lieu ce mardi 20 novembre, l'occasion de rappeler qu'il est très important d'alerter si l'on est témoin d'un acte de maltraitance envers un enfant.



Selon l'association L'enfant Bleu, "60% des personnes soupçonnant des maltraitances dans leur entourage n'agissent pas, faute d'informations sur la conduite à suivre". Pour briser le silence autour de ce sujet, le site alertepoursauver.org a été lancé le 20 novembre.

Ce site doit permettre à chaque internaute d'identifier rapidement l'association la plus proche ou la cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip) de son département. "Nous voulons vraiment briser le silence car c'est ce qui fait le plus de tort aux enfants", a expliqué Laura Morin, la directrice de L'Enfant Bleu.

Cette plateforme vient en complément au 119, le numéro d'urgence gratuit et accessible 24h/24 et 7 jours sur 7 "Allô Enfance en danger", qui permet à chacun d'alerter sur des violences subies par des enfants et adolescents. Les responsables de ce numéro indiquent avoir reçu près de 470.000 appels en 2016, dont près de 33.000 ont donné lieu à un traitement, soit environ 90 par jour.