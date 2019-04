et Claire Gaveau

La fête du travail, demain, sera-t-elle gâchée ? C'est le 1er mai de tous les dangers pour le gouvernement alors que tous les regards sont braqués sur Paris. Les "Black Blocs" ont déjà annoncé vouloir transformer la ville en "capitale de l'émeute".



Les autorités craignent ouvertement des incidents sur le principal cortège parisien entre la gare Montparnasse et la Place d'Italie. Dès lors, 7.400 policiers et gendarmes seront déployés demain dans les rues parisiennes.

D'ailleurs, la ville se prépare dès ce mardi soir à une journée de tension. Certains commerces sont déjà fermés, les vitres protégées par de lourdes planches de bois. C'est le cas notamment pour les banques, les assurances et les centres médicaux. Au total, quelque 584 commerces seront fermés à Paris.

Économie - Auchan a annoncé aujourd'hui la vente de 21 magasins ou entrepôts en France. Le groupe est en grandes difficultés financières et doit obligatoirement réduire ses pertes.



Justice - Pierre-Ambroise Bosse, le spécialiste du 800 mètres, est jugé depuis cet après-midi à Bordeaux pour une bagarre avec un ancien rugbyman, sur un parking à la fin de l'été 2017.



Justice - La Cour Européenne des Droits de l'Homme a décidé de rejeter la requête des parents de Vincent Lambert. Ils avaient saisi la justice internationale la semaine dernière, après la décision du Conseil d'État, qui se disait favorable à l'arrêt des soins.