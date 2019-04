1er mai : Castaner annonce la mobilisation de 7.400 policiers et gendarmes à Paris

publié le 30/04/2019 à 17:07

Plus de 7.400 membres des forces de l'ordre seront déployés mercredi lors de la manifestation du 1er mai à Paris, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui promet la "plus grande vigilance" face à la présence annoncée de "1.000 à 2.000 activistes radicaux".



"Demain à Paris, un dispositif fort sera mis en place et plus de 7.400 policiers et gendarmes seront mobilisés", a-t-il affirmé lors d'un point presse au ministère de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur redoute mardi la présence de nombreux "activistes radicaux", lors des manifestations du 1er Mai, après de nombreux appels à transformer Paris en "capitale de l'émeute" auxquels le gouvernement entend répondre avec un dispositif "d'ampleur exceptionnelle".

"D'après les informations dont nous disposons, 1.000 à 2.000 activistes radicaux, possiblement renforcés d'individus venant de l'étranger pourraient tenter de semer le désordre et la violence, a déclaré Christophe Castaner. Ils devraient être rejoints par plusieurs milliers de ce qu'il convient désormais d'appeler des ultra jaunes, ces +gilets jaunes+ qui se sont peu à peu radicalisés."