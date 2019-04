publié le 30/04/2019 à 09:32

Plus que jamais, le 1er mai rimera avec sécurité. À l'occasion des manifestations qui auront lieu demain, les forces de l'ordre s'attendent à des cortèges composés de syndicalistes, de "gilets jaunes" mais aussi et surtout de casseurs, parfois même étrangers.



Les autorités craignent de voir Paris une nouvelle fois se transformer en champ de bataille, le jour de la fête du travail. Un dispositif spécifique a été mis en place. Les forces de l'ordre seront déployées aux abords des gares ferroviaires parisiennes. Le but est de contrôler en amont le flot de voyageurs et de faire en sorte que parmi eux ne se trouvent pas d'individus connus, fichés et venus pour la casse.

Dans une note distribuée lundi 29 avril à ses équipes, le patron de la sécurité de proximité a particulièrement mis l'accent sur les trains en provenance de l'étranger. Selon les services de renseignement, des "black blocs" italiens, espagnols et allemands pourraient vouloir rejoindre la capitale pour un tour de force.

L'ultra-gauche veut frapper un grand coup. Un millier de militants est attendu demain. En revanche, l'ultra-droite, elle, pourrait se faire discrète. Enfin, deux syndicats, la CGT et FO se sont engagés à assurer la sécurité de leurs propres cortèges. Les forces de l'ordre seront encore mobilisées en masse pour empêcher tout débordement.