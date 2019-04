et AFP

Un 1er mai sous tension. "Gilets jaunes" et "black blocs" sont attendus en nombre ce mercredi à Paris. 211 rassemblements sont prévus dans toute la France. Un défilé qui fait craindre aux autorités des débordements. Dans ce contexte, la porte-parole du gouvernement Sibeth NDiaye a assuré mardi qu'Emmanuel Macron a demandé une réponse "extrêmement ferme" à l'encontre des "black blocs".



Lors du conseil des ministres, le chef de l'Etat "a indiqué de manière très ferme qu'il fallait permettre aux uns et aux autres en cette fête très symbolique du travail de manifester" a-t-elle dit lors du compte rendu du conseil à l'Elysée.

"Mais que pour pouvoir protéger ce droit à manifester il fallait également qu'on soit extrêmement fermes contre tous ceux qui n'ont pour objectifs que le désordre, la violence et de l'agressivité voire des agressions en direction des forces de l'ordre", a-t-elle ajouté.

Paris,"capitale de l'émeute"

"On est sur un risque élevé de violence" pour ces manifestations du 1er mai car "beaucoup de gens ont intérêt à ce que ça se passe mal", indiquait mardi 30 avril sur RTL David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la Police Nationale.



Des appels à un mercredi "noir et jaune" ont été lancés pour les manifestations du 1er mai et des "gilets jaunes". Les "black blocs" appellent à transformer Paris en "capitale de l'émeute". Un important dispositif policier a donc été mis en place. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner devrait le préciser au cours d'une conférence de presse dans l'après-midi.