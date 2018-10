publié le 26/10/2018 à 13:51

La Terre a soif ! 170 millimètres d'eau tombés sur la France depuis le 15 juin. Deuxième plus faible quantité depuis 1959. La sécheresse sévit sur les 2/3 du territoire, entre la Lorraine et le Limousin. Les animaux d'élevage ne peuvent plus brouter. La terre se craquelle et les récoltes sont faméliques. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, vient d'annoncer des mesures lors d'une visite dans la Meuse, vendredi 26 octobre.



La priorité : trouver de la nourriture en urgence pour les animaux. le ministre annonce que les préfets vont devoir recenser le fourrage, les pulpes de betteraves, les pailles de céréales... ce qui reste. Car la sécheresse en Europe a commencé plus tôt et les Allemands et les Suisses ont déjà acheté une partie ce qui était encore disponible chez nous.

Le fonds de calamités agricoles va être mobilisé. Le problème c'est la lenteur, avec ce type de procédure, les éleveurs ne vont rien toucher avant le printemps. D'ici là, certains auront dû vendre une partie de leur troupeau, le ministre dit vouloir accélérer l'examen des dossiers.

Le froid après la sécheresse ?

Le gouvernement va accorder des aides fiscales, un report de cotisations sociale de 15 millions d'euros, une exonération de la taxe sur le foncier. Sans garantie que ce soit suffisant. Les syndicats disent que cette sécheresse est pire que celle de 76, car en 76 il avait plu en septembre, cette année rien, pas une goutte dans certaines régions depuis le 1er juillet.



Et ce qui les inquiète, c'est désormais le froid, les semis dans une terre aride ont été repoussés. Si le froid arrive, ils vont semer mais les blés, les céréales risquent de ne pas pousser... donc la récolte au printemps pourrait être très mauvaise.

