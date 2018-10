Pesticides : l'utilisation du métam-sodium suspendue jusqu'au 31 janvier 2019

et AFP

Le gouvernement suspend jusqu'à fin janvier l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du métam-sodium, un pesticide utilisé notamment par les producteurs de mâche et pointé du doigt à la suite d'intoxications, dans l'attente de travaux sur le sujet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).



"L'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 'métam' ou 'métam-sodium' est suspendue jusqu'au 31 janvier 2019", indique un arrêté pris jeudi par le gouvernement et figurant vendredi au Journal officiel.



La suspension au niveau national est "une sage décision pour la santé des agriculteurs et des citoyens", ont réagi des députés LREM des Pays de la Loire, dont Matthieu Orphelin, dans un communiqué. "Il faut maintenant accompagner les acteurs dans le déploiement rapide des alternatives existantes".



L'Anses doit se prononcer sur l'utilisation de ce produit fin novembre, soulignent-ils.

Jeudi 25 octobre, la préfecture de Maine-et-Loire avait fait savoir que la suspension dans le département était prolongée jusqu'au 31 décembre, notamment en raison de "la mauvaise maîtrise des techniques liées à l'utilisation du métam-sodium et le non-respect de la réglementation en vigueur".

61 personnes intoxiquées en 3 semaines

Cette décision a été prise compte tenu des nombreux cas d'intoxication et des "doutes sur la possibilité d'utiliser les produits concernés de façon sûre selon les modalités actuellement en vigueur", indique l'arrêté.



L'utilisation du métam-sodium était déjà interdite en Maine-et-Loire où des dizaines de personnes ont récemment été intoxiquées par ce produit. Entre le 28 septembre et le 12 octobre, le Maine-et-Loire a connu trois épisodes d'intoxications. Le 9 octobre, 61 personnes, des ouvriers agricoles pour la plupart, avaient ainsi été exposées à des produits provoquant des irritations des voies oculaires et respiratoires. Dix-sept personnes avaient été hospitalisées ce jour-là.